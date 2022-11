Acusado de bullying, Gavin Williamson é a primeira baixa no governo britânico

Está confirmada a primeira baixa no governo britânico, liderado por Rishi Sunak: o ministro Gavin Williamson, que não tinha qualquer pasta atribuída, anunciou a sua demissão, na sequência de várias acusações de bullying.

A informação foi confirmada pelo próprio, através de uma publicação no Twitter:

"Há um processo de queixa em andamento sobre mensagens que enviei a um colega. Estou a cumprir com esse processo e pedi desculpas ao destinatário por essas mensagens. Desde então, houve outras alegações sobre a minha conduta no passado. Refuto a caracterização dessas alegações, mas reconheço que as mesmas se estão a tornar uma distração para o bom trabalho que este governo está a fazer”, escreve Williamson.