Ucrânia prepara evacuação total de Kiev em caso de "apagão"

As autoridades ucranianas admitiram este fim de semana que estão a preparar uma potencial evacuação de Kiev caso a capital seja alvo de renovados ataques russos às infraestruturas elétricas da Ucrânia, que mergulhem a cidade num "apagão".

A informação foi avançada no domingo por Roman Tkachuk, diretor de segurança do executivo municipal de Kiev, em entrevista ao "New York Times".

"Se a Rússia continuar a executar este tipo de ataques, podemos perder todo o nosso sistema elétrico", diz o responsável ao jornal norte-americano, em referência ao fornecimento de eletricidade a Kiev.

Se a rede elétrica estiver à beira do colapso, adianta o autarca, as autoridades da capital receberão um aviso com pelo menos 12 horas de antecedência. E nesse caso, adianta Tkachuk, "iremos começar a pedir às pessoas que abandonem" a cidade, que atualmente alberga ainda cerca de 3 mil residentes.

O diretor de segurança da autarquia diz que, para já, a situação está controlada e que não há indicação de um grande número de pessoas a fugir de Kiev. Isso pode, contudo, mudar rapidamente se os serviços municipais e estatais que dependem da rede elétrica pararem de funcionar, adianta.

"Sem eletricidade não haverá água nem serviço de esgotos. É por isso que o Governo e a autarquia estão a adotar todas as medidas possíveis para proteger o sistema energético."

Neste momento, pelo menos 40% da infraestrutura elétrica da Ucrânia está danificada ou foi totalmente destruída em ataques aéreos da Rússia.

Com o inverno a chegar, as autoridades de Kiev estão a preparar cerca de mil abrigos com aquecimento, que podem funcionar como bunkers em caso de necessidade, enquanto engenheiros tentam, sem o equipamento necessário, recuperar estações elétricas bombardeadas.

No domingo, a empresa energética da Ucrânia anunciou que vai continuar a impôr "apagões" temporários em sete regiões do país, para fazer face à campanha de bombardeamentos ordenada por Vladimir Putin -- no que analistas dizem ser uma consequência da perda de território pelas tropas russas no terreno.

Também ontem, o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, tinha avisado os residentes de que devem preparar-se para o pior neste inverno, caso a Rússia continue a atacar as infraestruturas de energia da Ucrânia.

Esta madrugada, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assegurou que a Rússia está a concentrar forças e meios para "uma possível repetição" dos ataques massivos às infraestruturas ucranianas, mas garantiu que o país está a preparar-se para responder.