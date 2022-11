Twitter. Musk vai banir contas com identidades fícticias e readmitir parte dos trabalhadores que despediu

O novo dono do Twitter, Elon Musk, diz que as contas do Twitter que utilizem identidades fictícias sem especificar claramente que são uma paródia vão ser banidas daquela rede social. O Twitter anteriormente emitia um aviso antes de suspender as contas, mas agora, segundo Musk, não haverá nenhum aviso. Ao mesmo tempo, segundo a agência de notícias Bloomberg, Musk está a readmitir alguns dos 3.700 trabalhadores que foram despedidos na semana passada. A algumas dessas pessoas foi-lhes dito que foram despedidas por engano ou então eram demasiado importantes para as mudanças que o novo dono quer implementar. Muitos souberam que foram despedidos depois de perceberem que o acesso ao email, por exemplo, tinha sido bloqueado. Entretanto, a BBC escreve que várias contas que mudaram o nome para Elon Musk e fizeram humor com o multimilionário já foram suspensas ou foi-lhes colocado um sinal de alerta.

O novo proprietário do Twitter assumiu o controlo da empresa no final do mês passado. No final da semana passada, demitiu cerca de metade da força de trabalho da empresa. Pouco depois, anunciou a criação de Twitter Blue, uma conta para a qual seriam cobrados oito dólares, e que faria que os utilizadores conseguissem adquirir o estatuto de conta certificada. Esta decisão foi adiada para depois das "midterms" nos EUA, que decorrem esta quarta-feria, com receio do impacto caótico que pudesse ter a decisão. Numa publicação no Twitter sobre a nova política em relação a contas de paródia, Musk escreveu: "Anteriormente, emitiamos um aviso antes da suspensão, mas agora que estamos a lançar uma verificação generalizada, e não haverá aviso". Ainda acrescentou a que "qualquer mudança de nome causará perda temporária da marca de certificação".

Várias contas que mudaram o nome para o novo dono do Twitter foram suspensas ou colocadas sob de um sinal de alerta, incluindo as da comediante americana Kathy Griffin e do ex-jogador da NFL Chris Kluwe. Outras contas, incluindo uma parodiando o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, pelo comediante Tim Heidecker, ainda não foram suspensas. Musk já havia dito anteriormente que se opunha a proibições permanentes no Twitter, incluindo a da conta oficial de Trump.