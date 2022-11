Facebook. Meta prepara-se para despedir milhares de funcionários

No espaço de um ano, o The Guardian destaca uma queda de 73% no valor de mercado da Meta: avaliada em cerca de um bilião de euros em outubro de 2021, passou para 270 mil milhões em outubro deste ano.

De acordo com o jornal The Wall Street Journal, a decisão decorrerá das recorrentes perdas do valor de mercado da empresa. Em outubro, o valor em bolsa da Meta caiu em mais de 79 mil milhões de euros.

Depois de Elon Musk ter afastado quase metade do funcionários do Twitter , é a vez da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, optar pelo despedimento de milhares de trabalhadores à escala mundial.

Neste sentido, Zuckerberg espera terminar o ano de 2023 com uma "organização mais pequena do que a de hoje".

O fundador do Facebook afirma que, para o ano de 2023, o investimento "focar-se-á num número reduzido de áreas prioritárias para o crescimento" da empresa. "Portanto, isso significa que algumas equipas irão crescer significativamente, mas a maioria irá manter ou reduzir [o número de funcionários] ao longo do ano."

De acordo com o CEO da Meta, as prioridades passarão pela inteligência artificial, pela publicidade, pelos Reels do Instagram e pelo metaverso. Apesar das perdas, Zuckerberg acredita que, "com o passar do tempo, estes serão investimentos muito importantes para o futuro do negócio".

De acordo com o The Guardian, esta linha de ação da Meta poderá estar ligada à pressão de um dos seus acionistas, a Altimeter Capital Management (ACM), que já havia frisado, numa carta enviada a Mark Zuckerberg, a "necessidade de cortar nos postos de trabalho e nos gastos" da empresa.

A ACM aponta ainda que a dona do Facebook terá perdido a confiança dos investidores ao apostar no pioneirismo do metaverso.