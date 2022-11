Costa pede urgente cooperação contra a seca e manifesta esperança em Lula

O primeiro-ministro salientou esta segunda-feira a urgência da cooperação internacional sobre a escassez de água e contra a seca, num discurso em que saudou a posição do Presidente eleito do Brasil em defesa da floresta da Amazónia.

António Costa falava na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, em Sharm el-Sheikh, no Egito, durante o lançamento da Aliança Internacional para a Resiliência à Seca (IDRA).

A IDRA é uma iniciativa do primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, e do Presidente do Senegal, Macky Sall, e a sessão de lançamento contou também com a participação dos presidentes da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e do Conselho, Charles Michel.

“Como primeiro-ministro de um país que este ano sofreu uma das piores secas de sempre, gostaria de felicitar os promotores da iniciativa pelo lançamento desta aliança e expressar o nosso apoio e disponibilidade para contribuir para a transformar numa valiosa plataforma”, afirmou António Costa, dirigindo-se a Pedro Sánchez e ao chefe de Estado senegalês.

António Costa defendeu que já ninguém se pode dar ao luxo de encarar a seca e a escassez de água como um fenómeno associado a eventos climáticos extremos, porque a sua regularidade mostra que se está já perante impactos das alterações climáticas.

“E é urgente que nos adaptemos a esta dura realidade. Colocar a escassez de água e a seca no topo da agenda política internacional é fundamental para nos ajudar a reunir mais partes interessadas, a trocar conhecimentos, tecnologia e experiências. As secas representam um desafio significativo para as nossas sociedades”, acentuou.