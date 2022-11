Detidos pai e dois filhos suspeitos de atropelamento mortal em Espanha

Um português foi detido pelas autoridades espanholas por suspeita de atropelamento mortal, seguido de fuga, em Torrejon de Ardoz. Quatro pessoas morreram nos arredores de Madrid.

Uma mulher, de 70 anos, e três homens, de 40, 60 e 17 anos, morreram no local, com fraturas e traumas múltiplos, indicaram as autoridades espanholas. Outras dez pessoas ficaram feridas, quatro delas com gravidade.

Segundo o jornal ABC, dentro da viatura seguiam dois menores espanhóis, de 17 e 16 anos, que serão filhos do português.

A polícia encontrou ainda milhares de euros em notas.

As autoridades estão a tentar localizar um quarto ocupante da viatura, que será o sobrinho do condutor.