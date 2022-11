Bluesky. Ex-dono do Twitter apresenta uma nova rede social

Jack Dorsey, um dos criadores do Twitter, desenvolveu uma nova plataforma social. A Bluesky já está a ser comentada nas redes e é vista como uma alternativa ao Twitter, comprado recentemente pelo bilionário Elon Musk.

Mas as primeiras menções de Dorsey a esta plataforma remontam a 2019, quando ainda era CEO do Twitter, revelando estar a apoiar uma equipa independente que iria desenvolver um novo projeto para as redes sociais.

“Estamos a construir o AT Protocol, uma nova base para redes sociais que permite aos seus criadores ter independência das plataformas, aos programadores liberdade para construir e aos utilizadores uma terem escolha na sua experiência”, afirma o site oficial da Bluesky.