Marcelo lança cinco desafios para 2023 e quer Web Summit em Lisboa para lá de 2028

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encerrou esta sexta-feira 7.º edição da Web Summit com cinco desafios para 2023 e disse que manter a conferência internacional em Lisboa para lá de 2028.

Olhando para o próximo ano, Marcelo Rebelo de Sousa retomou o assunto do alargamento da FIL para acolher uma Web Summit ainda maior.

"No próximo ano espero que possam ver o início de uma nova face da Web Summit", dirigindo-se depois ao presidente da Câmara de Lisboa e ao Governo. "Onde está o presidente do Câmara e o Governo? Ah, estão ai. Está prometido", declarou.

Nesta ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa lançou o repto para que a Web Summit em Lisboa se prolongue para lá de 2028, afirmando que a nova face da Web Summit servirá o evento "até 2028 e para lá de 2028".

Marcelo Rebelo de Sousa ainda perguntou à plateia onde estão os brasileiros que não se rogaram a assinalar a sua presença. O Presidente dirigiu-se a eles para dizer que ia à Web Summit que se realiza em maio de 2023 no Rio de Janeiro, apelando de seguida: "prometam-me que voltam a Lisboa e trazem convosco toda a América latina".

Com a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, amplamente aplaudido pela plateia e com o fundador do evento Paddy Cosgrave em palco, terminou a edição de 2022 da Web Summit, a sétima em Lisboa (sexta, se excluirmos a edição de 2020, exclusivamente online).