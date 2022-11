Índia. Escolas de Nova Deli vão fechar por causa da poluição do ar

A partir de sábado, as escolas em Nova Deli vão fechar devido aos níveis "perigosos" de poluição do ar causada por queimadas agrícolas no norte da Índia, informaram as autoridades locais.

"Vamos fechar as escolas primárias a partir de amanhã até que a situação da poluição melhore", disse o ministro-chefe de Nova Deli aos jornalistas. "Nenhuma criança deve sofrer de forma alguma", sublinhou Arvind Kejriwal.

De acordo com a empresa suíça de monitorização da qualidade do ar, IQAir, o nível de partículas finas (PM), com um diâmetro inferior a 2,5 micrómetros, o mais perigoso, foi hoje 25 vezes mais alto do que o nível máximo estabelecido pela Organização Mundial da Saúde.

Com ar mais frio a cada inverno, uma névoa amarelada e tóxica, alimentada por queimadas agrícolas, emissões industriais e transporte rodoviário, persiste na cidade que tem 20 milhões de pessoas.

Nova Deli é constantemente classificada como uma das cidades mais poluídas do mundo.

Em 2020, um estudo da Lancet atribuiu 1,67 milhões de mortes à poluição do ar na Índia em 2019, incluindo quase 17.500 na capital.

As autoridades de Nova Deli anunciam regularmente diferentes planos para reduzir a poluição, mas até agora tiveram pouco efeito. As queimadas agrícolas em Punjab e noutros estados são proibidas, mas os agricultores permanecem indiferentes aos apelos por práticas limpas.

A agência de monitorização da qualidade do ar da Índia disse que as queimadas agrícolas foram responsáveis por um terço da poluição do ar em Nova Deli na quinta-feira.