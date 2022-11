Foguetão chinês em queda descontrolada afeta pelo menos 300 voos em Espanha

A reentrada não controlada na atmosfera de um foguetão chinês afetou, esta sexta-feira, o tráfego aéreo espanhol, tendo levado as autoridades a encerrar temporariamente os aeroportos de Madrid, os três aeroportos da Catalunha e os aeroportos de Zaragoza e Valladolid. Ao contrário que tinha sido avançado inicialmente, adiantou ao início da tarde o "El Mundo", os aeroportos das Ilhas Baleares não foram afetados pela situação. "Levantadas todas as restrições numa faixa do espaço aéreo espanhol na sequência da passagem do objeto espacial chinês CZ-5B", adiantou a ENAIRE, gestora espanhola do tráfego aéreo.

De acordo com o Eurocontrol, citado pelo mesmo jornal durante a manhã, a trajetória do foguetão indicava que iria sobrevoar o espaço aéreo espanhol, antes de passar pelo espaço aéreo português e sobrevoar o Atlântico, não se sabendo ainda onde irá cair. Contactada pela Renascença, a NAV, autoridade nacional que controla o espaço aéreo, assegurou que está a monitorizar a situação, acrescentando que até agora o tráfego aéreo em Portugal não foi afetado.

Segundo informações avançadas durante a manhã pelos controladores aéreos de Espanha no Twitter, "estabeleceu-se a Taxa Zero em determinadas áreas do espaço aéreo espanhol, o que poderá afetar o tráfego aéreo na forma de atrasos no terreno e desvios de rotas" de aviões já no ar.