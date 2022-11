Foguetão chinês desgovernado afeta 300 voos em Espanha antes de cair no Pacífico

"Levantadas todas as restrições numa faixa do espaço aéreo espanhol na sequência da passagem do objeto espacial chinês CZ-5B", adiantou a Enaire, gestora espanhola do tráfego aéreo.

A possibilidade de a Enaire decretar esse encerramento era conhecida há 48 horas, mas só foi decidida quando houve a certeza de que a órbita da componente do foguetão, que dá várias voltas à Terra antes de cair, estava claramente definida e passava pelo espaço aéreo espanhol, elevando o risco de um embate com voos em curso, a descolar ou a aterrar.



Em causa está a componente do foguetão chinês denominada CZ-5B (2022-143B), um enorme objeto espacial que pesa 23 toneladas. O foguetão que integrava tinha sido lançado por Pequim há quatro dias, a 31 de outubro.



Durante a manhã, o Eurocontrol adiantou, citado pelo "El Mundo", que a trajetória do foguetão indicava que o CZ-5B iria seguir do espaço aéreo espanhol para o português antes de sobrevoar o Atlântico, não se sabendo onde iria cair.

Contactada pela Renascença durante a manhã, a NAV, autoridade nacional que controla o espaço aéreo, assegurou que estava a monitorizar a situação, acrescentando que até então o tráfego aéreo em Portugal não tinha sido afetado.

Segundo informações avançadas durante a manhã pelos controladores aéreos de Espanha no Twitter, "foi estabelecida Taxa Zero em determinadas áreas do espaço aéreo espanhol, o que poderá afetar o tráfego aéreo na forma de atrasos no terreno e desvios de rotas" de aviões já no ar.