“Desejo-lhe o melhor”. Ex-diretor demitido do Twitter fala sobre Musk

“Sou um ex-diretor financeiro da Google e agora sou um ex-membro da direção do Twitter. Sou famoso por ser um ex. Têm agora um novo amigo, que gastou 44 mil milhões por aqueles ativos. Mas desejo-lhe o melhor .”

“Fui apresentado com o título errado. Eu sou parceiro da Inovia Capital e eu era membro da direção do Twitter… até à última sexta-feira .” Foi assim que Patrick Pichette, um dos diretores da rede social demitidos por Elon Musk, começou a sua palestra na Web Summit sobre como os “gráficos estão a mudar o mundo”.

À margem da conferência, a Renascença questionou Pichette acerca do despedimento de metade dos funcionários do Twitter e da subscrição de 8 dólares por mês pela certificação da conta. O empresário disse estar impedido de falar sobre o assunto durante as próximas duas semanas, devido a um acordo de não-divulgação com a empresa.

A saída de Pichette da direção do Twitter foi anunciada na segunda-feira, com a empresa a indicar que Musk era agora o “diretor único” e a demissão dos nove membros do conselho de direção da rede social, uma das primeiras decisões do multimilionário após ter finalizado o negócio da empresa por cerca de 44 mil milhões de euros.