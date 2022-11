Ucrânia na Web Summit. "Em vez de desespero, ucranianos preferiram focar-se na criatividade"

Em julho foi lançado um novo programa dentro da fundação, com a compra de 32 ambulâncias para a linha da frente da guerra, a que se junta uma plataforma “pró bono” da empresa lançada em 2021, a Open Tech, que neste momento associa mais de 400 voluntários a 25 projetos de organizações ou autoridades.

A missão já vinha de antes, com a criação de hospitais pediátricos, e continuou este ano.

“Quando a guerra começou, os nossos colaboradores queriam apoiar a Ucrânia com aquilo que sabiam melhor: criar soluções digitais. Por isso, tivemos muitos projetos com o Ministério da Defesa e o Ministério da Transformação Digital da Ucrânia e outros que estiveram envolvidos na entrega de comida e apoio humanitário”, diz.

Com raízes em Lviv, mas presente em 12 países, a SoftServe é uma de várias empresas ucranianas na Web Summit, em Lisboa, que não esquecem a terra natal em tempos de guerra.

A startup que ajuda na educação das crianças deslocadas na Ucrânia

Além dos oito oradores na WebSummit deste ano, a cimeira tecnológica tem um Pavilhão da Ucrânia e ainda 24 startups ucranianas a mostrarem os seus serviços, oito por dia.

Esta sexta-feira, um dos projetos em desenvolvimento a mostrar-se é a Keiki, que cria produto educacionais para crianças e que, durante a guerra na Ucrânia, ajudou mais de 2,5 milhões de crianças ucranianas deslocadas das suas casas a retomarem a sua educação.

“Demos subscrições a utilizadores ucranianos para ajudar crianças a acalmarem as suas preocupações, por estarem afastadas das suas rotinas educacionais. Queríamos fazer algo simpático, embora tenhamos perdido milhões de subscrições da Ucrânia”, explica à Renascença Daryna Tarasiuk, a diretora de marketing.

Fundada em 2019, em Kiev, a empresa tem como principal mercado os EUA, mas tem o plano “ambicioso” de se tornar o “maior ecossistema de educação do mundo”.

E após o início do conflito na Ucrânia, a ajuda na educação de crianças entre os dois e os cinco anos foi obrigatória, numa altura em que chegaram a existir oito milhões de ucranianos deslocados da sua própria casa.

“As crianças foram as primeiras a deixar as suas casas, o local onde nasceram, onde vão às creches, por isso queríamos dar-lhes uma oportunidade de continuarem a aprender. E isso ajuda. Continuamos a receber milhares de mensagens de utilizadores satisfeitos e de crianças a brincarem os nossos jogos e a dizer que as ajudou a terem algum tipo de distração e a aprenderem algo, também”, explica Daryna.