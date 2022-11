Migração de milhões de pessoas nas próximas décadas é "inevitável"

A migração de milhões de pessoas de regiões do mundo que as alterações climáticas vão tornar quase inabitáveis nas próximas décadas é "inevitável", alerta a escritora Gaia Vince, que lamenta a ausência deste tema na cimeira climática COP27.

Na opinião desta investigadora científica britânica, a questão das migrações climáticas devia ser abordada em Sharm el-Sheikh, Egito, na 27.ª conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP27), que vai decorrer entre 6 e 18 de novembro, porque é "improvável" conseguir limitar o aquecimento global a dois graus Celsius acima dos valores da época pré-industrial.

"As pessoas vão ter de deslocar-se, isso é inevitável. Já estamos a ver um grande número de pessoas a fugir de situações desesperadas do Sudão à América Latina e à Ásia", disse, em entrevista à Agência Lusa.

Nas próximas décadas, antecipa, "dezenas de milhões de pessoas ou centenas de milhões de pessoas" vão ter de migrar, premissa que domina o livro que publicou recentemente, "Nomad Century", que pode traduzir-se como "século nómada".

Especialista em questões ambientais, Gaia Vince ganhou o prémio do melhor livro científico atribuído pela academia de ciências britânica Royal Society em 2015 com a obra "Aventuras no Antropoceno" [Adventures in the Anthropocene].

O livro foi o produto de uma longa viagem pelo mundo realizada após despedir-se do emprego de editora da revista "Nature" para ver com os próprios olhos o impacto das alterações climáticas e o que várias pessoas estavam a fazer para tentar travar as suas consequências.

A nova obra surgiu da "frustração" com o impasse em questões como a redução das emissões de gases com efeito de estufa e políticas de mitigação e também com a constatação de que o aquecimento global vai continuar.