Donald Trump questiona relato policial do assalto à casa de Nancy Pelosi

O ex-presidente norte-americano Donald Trump questionou a versão oficial do ataque a Paul Pelosi, marido de Nancy Pelosi, Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, numa invasão à residência de ambos, no fim de semana passado.

"Coisas estranhas têm acontecido naquela casa ao longo das últimas semanas. É provavelmente melhor que não falemos sobre isso", disse Donald Trump na terça-feira, durante uma entrevista com o apresentador de rádio conservador Chris Stigall.

Na madrugada da passada sexta-feira, o agressor David DePape invadiu a casa do casal em São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia, com uma corda, um par de luvas e fita adesiva, de acordo com o Departamento de Justiça.

Nancy Pelosi estava em Washington nesse dia, e o seu marido, que se encontrava em casa, acabou por ser a vítima. Antes de ser atacado com um martelo, sofrendo uma fratura no crânio, Paul Pelosi, 82 anos, teve tempo de ligar para o número de emergência, 911.

Trump tem repetido uma das teorias que alguns meios de comunicação conservadores e comentadores têm vindo a espalhar, de que a janela "foi partida de dentro para fora", pelo que não teria sido um roubo, mas "uma fuga".

"Tudo isto é uma loucura, mas a janela estava partida e era estranho que a polícia estivesse lá praticamente desde o momento em que tudo aconteceu", continuou Trump, mas não antes de reconhecer que embora não seja "fã de Nancy Pelosi", reconhece que o que aconteceu é "muito triste".