Coreia do Norte disparou "míssil balístico não identificado" em direção ao Japão

A Coreia do Norte disparou "míssil balístico não identificado" em direção ao Mar do Japão, segundo avança o exército da Coreia do Sul.

O projétil atravessou espaço aéreo japonês antes de se despenhar no Oceano Pacífico.

Fontes citadas pela agência de notícias sul-coreana adiantam que se tratará de um míssil de médio e longo alcance.

As autoridades japonesas apelam aos cidadãos que fiquem em casa, perante eventuais incidentes suspeitos.

Este disparo aconteceu um dia depois de Pyongyang ter lançado mais de 20 mísseis em direção à Coreia do Sul, levando Seul a responder com três mísseis balísticos.