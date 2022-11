Brasil. Enviado pedido para MP investigar Nelson Piquet por sugerir morte de Lula

O líder da Comissão de Direitos Humanos do Senado brasileiro pediu hoje ao Ministério Público que abra uma investigação contra o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet por sugerir a morte do Presidente eleito, Lula da Silva.

A petição foi apresentada ao Ministério Público, em Brasília, por Humberto Costa, um senador do Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula da Silva.

"Estou entrando com uma representação junto ao MPDFT [Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios] contra o ex-piloto golpista, Nelson Piquet. Em vídeo que circula nas redes sociais, Piquet ameaça a vida do ex-presidente Lula. Não podemos normalizar o ódio e a barbárie. O bolsonarismo precisa ser expurgado do Brasil", escreveu o senador nas redes sociais.