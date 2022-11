Antissemitismo. "Fake news" e ódio a judeus aumentam na UE

A desinformação e o ódio contra os judeus floresceram na internet durante a pandemia de covid-19 e a invasão russa da Ucrânia, revelou nesta quinta-feira em comunicado a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia.



No dia em que publicou um relatório sobre esta matéria, a Agência lamenta que o registo de incidentes antissemitas continue "a ser fraco em toda a Europa, já que cada país recolhe dados de forma diferente e alguns não recolhem dados de todo, o que dificulta os esforços para combater eficazmente o antissemitismo”.

Segundo a FRA, sigla da agência em inglês, estas lacunas no registo e recolha de dados afetam a luta contra o antissemitismo, sendo que “alguns países — como Hungria e Portugal — não recolhem dados oficiais de todo”, o que dificulta também as comparações entre países na UE.

Portugal não tem dados sobre antissemitismo

No capítulo reservado a Portugal no relatório, a agência que presta apoio e consultoria especializada em direitos fundamentais salientou precisamente que “não existem dados oficiais relativos ao antissemitismo” no país.

De acordo com a FRA, Portugal também “não tem uma estratégia ou plano de ação nacional de combate ao antissemitismo em vigor”, pois, “em vez disso, o combate ao antissemitismo está incluído no Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025”.