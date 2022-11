Rússia vai retomar acordo para exportação de cereais da Ucrânia

A Rússia vai retomar a sua participação no acordo de exportação de cereais do mar Negro.

“A Federação Russa considera que as garantias recebidas até ao momento parecem ser suficientes para retomar a implementação do acordo - a iniciativa para o transporte de cereais e comida a partir dos portos da Ucrânia foi suspenso depois dos ataques terroristas a Sevastopol”, disse o Ministério da Defesa russo no Telegram, citado pela agência Reuters.

Já o presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmou que Moscovo vai retomar a participação no acordo já esta quarta-feira.

Segundo a Reuters, Erdogan informou o parlamento que o ministro da Defesa russo tinha passado a informação à Turquia que o acordo iria ser retomado ao meio-dia.

No sábado, Moscovo tinha acusado a Ucrânia de atacar navios no porto de Sebastopol, na Crimeia, com recurso a drones. O ministro da Defesa russo sugeriu ainda que os drones pudessem ter sido lançados de um navio civil, usado para a exportação de bens alimentares. Na sequência da alegada ofensiva, a Rússia decidiu suspender a participação nos acordos sobre cereais durante o fim-de-semana.