Maior telescópio do mundo alvo de ataque informático

O maior telescópio do mundo, inaugurado no Chile em 2013, foi alvo de um ciberataque, anunciou esta quarta-feira o Observatório Europeu do Sul (ESO).

O ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), instalado no deserto de Atacama, nos Andes chilenos, foi atacado por "hackers" no último fim de semana, tendo condicionado todo o trabalho que o envolve, nomeadamente ao nível das observações dos astros, deixando o observatório sem site e com “serviços de e-mail limitados”.

"A ameaça foi contida e os nossos especialistas estão a trabalhar arduamente para restaurar os sistemas afetados", escreveu o observatório ALMA no Twitter.

"Dada a natureza do episódio, ainda não é possível estimar uma data para o regresso às atividades regulares", pormenorizou.