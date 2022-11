Primeira-dama ucraniana na Web Summit. “Rússia põe tecnologia ao serviço do terror”

Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia, afirma que a "Rússia põe a tecnologia ao serviço do terror". A ideia foi deixada no palco central da Web Summit, que começou esta terça-feira no Altice Arena.

"Tecnologia deve ser usada para criar, salvar e ajudar as pessoas e não destruir", reforçou.



Olena assegurou que, no toca à tecnologia, o seu conhecimento é na ótica de utilizadora e por diversas vezes apelou à intervenção que quem a ouve pode fazer. "Vocês têm o poder para determinar a direção em que este mundo se move", disse.

Durante a sua intervenção, Zelenska mostraou histórias e fotografias de vítimas da guerra e denunciou que os terroristas russos estão a atacar centrais elétricas e escolas.

Com a intervenção de Olena, termina a cerimónia de abertura da Web Summit. Ao contrário do habitual, a contagem decrescente não acaba com uma chuva de confettis.



A presença de Olena Zelenska só foi anunciada uma hora antes da abertura das portas do evento. No programa da cimeira, a Ucrânia já estava previsto ter destaque com uma conferência do vice-primeiro-ministro do país, marcada para quinta-feira.



[em atualização]