Primeira-dama ucraniana na Web Summit. “Rússia põe tecnologia ao serviço do terror”

Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia, afirma que a "Rússia põe a tecnologia ao serviço do terror". A ideia foi deixada no palco central da Web Summit, que começou esta terça-feira no Altice Arena.

A presença de Olena Zelenska só foi anunciada uma hora antes da abertura das portas do evento. No programa da cimeira, a Ucrânia já estava previsto ter destaque com uma conferência do vice-primeiro-ministro do país, marcada para quinta-feira.



