Bolsonaro reage hoje aos resultados e não vai contestar a vitória de Lula da Silva

De acordo com a imprensa brasileira, a maioria dos juízes daquele órgão terá insistido que Bolsonaro terá de assumir primeiro a derrota antes de qualquer reunião.

Seria a última reunião antes do ainda presidente reconhecer oficialmente a vitória de Lula da Silva nas eleições de domingo.

No entanto, os juízes terão recusado o encontro proposto por Jair Bolsonaro.

De resto, segundo o ministro brasileiro das Comunicações, em declarações à agência Reuters, o Presidente em funções não irá contestar o resultado eleitoral, mas terá imposto, como condição prévia, reunir-se com os juízes do Supremo Tribunal Federal brasileiro.

Jair Bolsonaro vai falar esta terça-feira ao Brasil, 48 horas depois da oficialização dos resultados das presidenciais ganhas por Lula da Silva, segundo confirmou o próprio Presidente do Brasil ainda em funções à Record TV.

​O governador do estado brasileiro de São Paulo, R(...)

Polícia de choque mobilizada para dispersar bloqueios nas estradas



Tudo isto acontece numa altura em que os apoiantes de Bolsonaro continuam a bloquear diversas estradas do país, com a polícia a garantir que está a trabalhar para acabar com estes protestos.

A Polícia Rodoviária Federal revelou que há mais de 260 bloqueios ativos e que o objetivo é restabelecer a ordem o mais rapidamente possível.

Em São Paulo, a polícia de choque está a ser mobilizada para pôr fim aos protestos que continuam a obstruir várias estradas no estado, segundo avança o jornal Estadão.

De resto, já na manhã desta terça-feira, o governador de São Paulo avisou que, caso as primeiras medidas não resultem, as autoridades vão fazer uso da força.