Autoridades da Coreia do Sul admitem resposta policial para travar debandada mortal em Seul

Cerca de 100.000 pessoas eram esperadas, mas devido à natureza não oficial do evento, nem a polícia nem as autoridades locais controlaram ativamente a multidão.

Pelo menos 156 pessoas, a maioria jovens, morreram e dezenas de outras ficaram feridas quando uma multidão se juntou na noite de sábado para celebrar a primeira festa do Haloween desde a pandemia que decorreu no cosmopolita distrito de Itaewon, em Seul.

Chamadas de emergência, feitas várias horas antes do desastre e das quais a agência noticiosa sul-coreana News1 publicou transcrições, já alertavam para o grande número de pessoas presentes no local.

Enquanto isso, 6.500 policiais foram mobilizados para outra festa na capital sul-coreana, em que participaram apenas 25.000 pessoas, segundo a imprensa local, num país em que as numerosas e frequentes manifestações são muitas vezes enquadradas por um número de agentes superior ao dos participantes.

Mas, no caso das festividades de Halloween em Itaewon, não havia um responsável pela organização. Os foliões reuniram-se espontaneamente para participar em festas em diversos bares, clubes e restaurantes.

O prefeito de Seul, Oh Se-hoon, emitiu um pedido público de desculpas, dizendo em lágrimas que se sentia “infinitamente responsável por este acidente”.

O Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, disse hoje que a Coreia do Sul precisa de melhorar “urgentemente” o sistema de gestão de multidões.

“A segurança das pessoas é importante, existindo ou não um organizador do evento”, afirmou Suk-yeol numa reunião com membros do Governo, a quem pediu que o país se dote de “tecnologias avançadas” para melhor gerir as multidões.

No entanto, vários analistas locais adiantaram que essas ferramentas já existem e que não foram usadas em Itaewon.

A câmara de Seul tem um sistema de monitorização de multidões em tempo real, que usa dados dos telemóveis para prever o tamanho da participação num evento, mas não foi usado na noite de sábado, de acordo com relatos da imprensa local.

As autoridades do distrito de Itaewon também falharam em criar patrulhas de segurança, com as autoridades a dizer que o evento de Halloween foi considerado mais como um “fenómeno” do que um “festival”, o que exigiria um plano oficial de controlo de multidões.