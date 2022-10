​“Vamos erguer a cabeça”. Filho de Bolsonaro reconhece derrota e promete: “Não vamos desistir"

Numa altura em que o país e o mundo aguardam uma reação de Jair Bolsonaro à derrota eleitoral, o filho do Presidente em exercício, Flávio Bolsonaro, foi a primeira figura próxima do círculo mais próximo a falar publicamente depois de conhecido o resultado eleitoral.



"Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil", escreveu Flávio Bolsonaro numa publicação na rede social Twitter.

O filho de Jair Bolsonaro agradece, também a quem "ajudou a resgatar o patriotismo" e a quem "deu a Bolsonaro a maior votação da sua vida".

“Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!”, pode ler-se.