"Uma nova página na história do Brasil". As reações à vitória de Lula

Em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa emitiu uma nota na página da Presidência da República pouco depois da confirmação da eleição, indicando que já tinha falado ao telefone com o candidato do PT. O primeiro-ministro, António Costa, que apoiou Lula na campanha como líder socialista, diz ter tido a oportunidade de “felicitar calorosamente” o presidente eleito.

Com a vitória de Lula da Silva nas presidenciais brasileiras deste domingo, frente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sucederam-se as reações de decisores políticos por todo o mundo.

O líder do PSD, Luís Montenegro, também em reação nas redes sociais, desejou uma “nova etapa de desenvolvimento, conciliação e paz social”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, tutelado por João Gomes Cravinho, saudou o “exemplo democrático” dado pelo país e garantiu que Portugal “é e sempre será um parceiro e um aliado ativo e empenhado do Brasil”.

Mas nem todas as reações foram positivas. André Ventura, líder do Chega, manifestou que a eleição de Lula é “um dia muito triste para a lusofonia”, chamando ao novo presidente brasileiro de “corrupto” e “ex-presidiário”.

Em comunicado, o PCP "saúda a eleição de Lula como presidente do Brasil" e sublinha "a grande importância e significado político da derrota do candidato da extrema-direita para o desenvolvimento da luta do povo brasileiro e dos povos da América Latina e de todo o mundo pela democracia, o progresso social e a paz".

Já Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, parabenizou Lula e o Brasil.