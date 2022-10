"Tentaram enterrar-me vivo e eu estou aqui." Lula é eleito Presidente do Brasil

No Twitter, assim que a sua vitória se afigurou na contagem, o vencedor publicou uma imagem da bandeira brasileira com uma única palavra a legendá-la: "Democracia."

A curta margem de vitória, correspondente a pouco mais de dois milhões de votos , espelha a enorme polarização do Brasil, que vê agora Lula da Silva regressar ao Palácio do Planalto pela terceira vez .

"Quero começar por agradecer a Deus", disse aos apoiantes reunidos em São Paulo no seu primeiro discurso enquanto Presidente eleito do Brasil.

O antigo Presidente do Brasil Luiz Inácio 'Lula' da Silva venceu este domingo a segunda e última volta das eleições presidenciais no Brasil, firmando um retorno ao Planalto pela terceira vez.

"Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do País. Estarei sempre do lado do que é certo! Estarei na oposição em 2023, respeitando a vontade dos paranaenses", acrescentou Moro, que na primeira volta das eleições conquistou um assento no Senado brasileiro.



De Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa foi rápido a congratular o novo Presidente brasileiro pela vitória.

Numa nota divulgada no site da presidência pouco depois do anúncio, o chefe de Estado português diz ter a certeza de que o mandato que Lula vai iniciar em janeiro "corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados".

Via Twitter, o primeiro-ministro português, António Costa, disse que já felicitou Lula da Silva pela vitória.