"Só saímos quando o Exército tomar o Brasil". Camionistas cortam estradas contra vitória de Lula

Segundo um balanço da Polícia Rodoviária Federal do Brasil, foram registados 70 bloqueios em estados como São Paulo, Rio de Janeiro , Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rondónia, Pará e Goiás.

A concessionária Rota do Oeste indicou que um veículo foi incendiado em Cuiabá, com os alertas a terem sido acionados pela primeira vez às 18h50 locais (22h50 em Lisboa), ou seja, seis minutos depois de Lula ter ultrapassado Bolsonaro na contagem dos votos.

Uma das estradas bloqueadas foi a Via Dutra, a principal ligação rodoviária entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo .

Segundo a UOL, um dos alegados líderes da manifestação indicou que os camionistas só sairão das ruas quando o Exército tomar o poder no Brasil.

“Eu estou com as lideranças do Brasil inteiro. Travou o Brasil. Travou. Não podemos libertar [as estradas]. [Damos] 72 horas para o Exército tomar conta. Não existe político nenhum que vá chegar perto de nós e dizer: 'vocês não podem pedir intervenção militar ou qualquer coisa'. Nós só saímos das ruas na hora em que o Exército tomar o país”, indica a gravação a que o site brasileiro teve acesso.

Durante a madrugada, a deputada federal Carla Zambelli, uma das aliadas mais próximas ao presidente Jair Bolsonaro, felicitou os motoristas pela ação nas estradas. “Parabéns, camionistas. Permaneçam, não esmoreçam”, escreveu.