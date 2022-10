Rússia está a recrutar comandos afegãos treinados pelos EUA

"Eles perguntam-me: 'Deem-me uma solução. O que devemos fazer? Se voltarmos ao Afeganistão, os talibãs matar-nos-ão", disse Arghandiwal, acrescentando que o recrutamento é liderado pela força mercenária russa do Grupo Wagner.

"Eles não querem lutar, mas não têm escolha", disse um dos generais, Abdul Raof Arghandiwal, acrescentando que doze comandos afegãos no Irão com quem troca mensagens de texto temem mais a deportação.

A garantia foi dada hoje à agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) por três antigos generais afegãos, que adiantaram que os russos estão a contratar "milhares" de antigos militares das forças de elite do Afeganistão, criando desta forma uma "Legião Estrangeira".

Os talibãs conquistaram a maior parte do Afeganist(...)

Outro general, Hibatullah Alizai, o último chefe do exército afegão a deixar Cabul quando os talibãs ocuparam a capital e assumiram o controlo do país, disse que o exército russo está a ser ajudado por um outro ex-comandante das forças especiais afegãs que viveu na Rússia e fala a língua.

O recrutamento russo surge após meses de avisos de soldados norte-americanos que lutaram com as forças especiais afegãs de que os talibãs pretendiam matá-los e que os militares poderiam juntar-se aos inimigos dos Estados Unidos para permanecerem vivos.

Um relatório do Congresso em agosto alertou especificamente para o perigo de que os comandos afegãos - treinados pelas tropas especiais dos Fuzileiros e dos 'Boinas Verdes' do Exército dos Estados Unidos - possam acabar por dar informações sobre as táticas norte-americanas ao grupo Estado Islâmico (EI), ao Irão ou à Rússia, aceitando combater na Ucrânia e noutros locais de conflito.

"Não retiramos esses indivíduos como prometemos e agora está tudo a voltar-se contra nós", disse à AP Michael Mulroy, um oficial aposentado da CIA que serviu no Afeganistão, acrescentando que os comandos afegãos são combatentes "altamente qualificados e ferozes".

"Eu não os quero ver em nenhum campo de batalha, francamente, mas certamente não os quero ver a lutar contra os ucranianos", observou.