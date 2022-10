Onde pára Bolsonaro? Deverá reagir hoje à derrota após reunião com ministros

O ainda presidente do Brasil reuniu com alguns dos seus ministros mais próximos no Palácio do Planalto, na manhã desta segunda-feira. Até ao momento, Jair Bolsonaro ainda não reagiu à derrota nas presidenciais brasileiras, mais de 20 horas depois de os resultados serem conhecidos.

De acordo com a imprensa do país, o chefe de Estado estará a preparar uma eventual reação aos resultados deste domingo, que se traduziram na vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Lula da Silva.

Em declarações à Renascença, o jornalista do portal brasileiro UOL Notícias, Alberto Bombig, diz haver "muita expectativa" no país em relação a um discurso de resposta de Bolsonaro.

"É a primeira vez na história da redemocratização que temos um fenómeno como esse, de um derrotado não ligar ao governador, reconhecendo a derrota e desejando-lhe sorte, porque, afinal de contas, o que está em jogo é o destino do Brasil e dos brasileiros."

"Desde ontem à noite que Bolsonaro se recolheu", de maneira a encontrar "uma saída para manter o apoio" junto do seu eleitorado. Para o jornalista, o atual presidente "não aceita discutir o futuro político dele".

"É uma atitude, porém, de não reconhecer o resultado. Não disse isso publicamente, mas pelo que vamos ouvindo, de quem tem alguma proximidade [a Bolsonaro], é que ele se recusa a simplesmente reconhecer a derrota em privado."