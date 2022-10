Moscovo confirma suspensão da circulação de navios no mar Negro

O ministério da Defesa russo anunciou hoje a suspensão do movimento de navios pelo "corredor de segurança" no mar Negro, após ter interrompido o acordo sobre as exportações de cereais, alegando um ataque de 'drones' contra a sua frota.

"Até que a situação em torno da ação terrorista cometida pela Ucrânia em 29 de outubro contra navios de guerra e embarcações civis na cidade de Sebastopol seja esclarecida, o tráfego pelo corredor de segurança da 'Iniciativa do Mar Negro' está suspenso", refere o comunicado oficial.

No sábado, a Rússia tinha anunciado a suspensão da sua participação no acordo sobre as exportações de cereais dos portos ucranianos após um ataque de 'drones' que visou a frota russa estacionada na baía de Sebastopol, na Crimeia anexada.

O ministério da Defesa salientou hoje a que a Rússia "não se retira" do acordo, mas suspende-o.

O acordo, concluído em julho sob a égide da ONU e da Turquia, permitiu a exportação de milhões de toneladas de cereais retidos nos portos ucranianos desde a invasão russa em fevereiro, que fez com que os preços dos alimentos disparassem, aumentando o receio da fome.