Marcelo espera “espírito democrático” até ao fim do mandato de Bolsonaro

“Quanto ao resultado das eleições brasileiras, as eleições foram claramente democráticas, foram claramente caracterizadas pela sua lisura e espírito cívico”, declarou Marcelo numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente de Timor-Leste, Ramos Horta, que está de visita a Portugal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, acredita que o “espírito democrático” vai continuar até ao final do mandato de Jair Bolsonaro e à tomada de posse de Lula da Silva como Presidente do Brasil.

“E não sou o primeiro a dizê-lo, vários chefes de Estado já o disseram nas mensagens que enviaram, e isso significa que a comunidade internacional tem a certeza de que a mesma lisura, o mesmo espírito democrático, que caracterizou o processo eleitoral até agora, irá caracterizar de forma natural e habitual o processo até ao fim, leia-se até à tomada de posse do Presidente eleito", sublinhou o chefe de Estado português.

Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, venceu as eleições presidenciais no Brasil, com 50,9% dos votos, contra 49,1% do atual Presidente Jair Bolsonaro, do Partido da Liberdade.

A tomada de posse de Lula da Silva está marcada para janeiro de 2023.

Jair Bolsonaro ainda não falou sobre os resultados eleitorais nem reconheceu a derrota.