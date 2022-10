Lula da Silva. Um presidente que "não assusta ninguém" a braços com "fantasma da corrupção"

O embaixador Francisco Seixas da Costa defende que o mandato de Lula da Silva, que acaba de ganhar a segunda volta das eleições no Brasil, vai ser pautado pela moderação.

Em declarações à Renascença, Seixas da Costa disse que “Lula tem a seu favor todos os oito anos e a história dos seus oito anos.” Por isso, houve “alguma moderação relativamente ao discurso mesmo durante a campanha”, moderação que “passou para o mundo internacional”.

Lula “não assusta ninguém”

O diplomata frisou que as reações do presidente Joe Biden e da Administração americana, bem como de outros líderes europeus, “traduzem bem que Lula não assusta ninguém, contrariamente àquilo que às vezes num certo Brasil existe ligado a uma certa complacência por parte do PT – Partido dos Trabalhadores - quer em relação à Venezuela, à Nicarágua e Cuba”.