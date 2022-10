​Costa e Marcelo dão os parabéns a Lula. As reações em Portugal

Lula da Silva ganhou as eleições Presidenciais do Brasil com 50.90% dos votos. E em Portugal as reações não se fizeram esperar. ´ Tanto Marcelo Rebelo de Sousa como António Costa demoraram pouco a congratularar Lula pela vitória. O Presidente da República emitiu um comunicado a felicitar Lula. “Com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados”, escreveu.

Por sua vez, o primeiro-ministro foi até às redes sociais para dar os parabéns. “Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente @LulaOficial pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de #Portugal e do #Brasil, mas também em torno das grandes causas globais”, escreveu. O presidente da Assembleia da República portuguesa, Augusto Santos Silva, ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, congratulou-se com a vitória de Lula com uma mensagem no Twitter com apenas duas palavras: "Parabéns, Brasil." Também no Twitter, o líder do PSD endereçou felicitações ao povo brasileiro e a Lula da Silva pela sua vitória nas eleições presidenciais e expressou o desejo de que o Brasil inicie uma nova etapa de desenvolvimento e paz social.

“Saúdo todo o povo brasileiro e o Presidente eleito, Lula da Silva, expressando o nosso profundo desejo de que a partir de hoje o país inicie uma nova etapa de desenvolvimento, conciliação e paz social”, escreveu Luís Montenegro, em nome do PSD, na sua conta na rede social Twitter.

Numa nota enviada à agência Lusa, o PS informa que também felicitou Lula da Silva pela sua vitória, considerando que representa o triunfo dos valores democráticos e um contributo valioso para o reequilíbrio da geopolítica mundial. “O PS está convicto de que este resultado se traduzirá na reconciliação com os valores da igualdade e da tolerância, em respeito pelo Estado de Direito e pelos Direitos Humanos. A vitória de Lula da Silva é um fator de esperança para o regresso do Brasil ao concerto das nações, o que significará um contributo valioso para o reequilíbrio do quadro geopolítico mundial”. Bloco de Esquerda e Livre também enviaram felicitações ao Presidente eleito do Brasil. "Parabéns Brasil. Parabéns @LulaOficial", escreveu a líder do BE, Catarina Martins, no Twitter.



Em comunicado, o deputado único do Livre, Rui Tavares, destaca que "nesta eleição, os democratas brasileiros souberam unir-se para derrotar o bolsonarismo autoritário, mas os próximos anos serão cheios de desafios”. No Twitter, o líder do Chega, André Ventura, manifestou tristeza face aos resultados eleitorais no Brasil, acusando Lula de ser corrupto mas pedindo que se "evite a violência".