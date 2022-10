Urnas encerram no Brasil. Arranca a contagem de votos

A votação nas eleições brasileiras terminou às 17h em Brasília (20h em Lisboa) deste domingo. A contagem de votos nesta segunda e última volta presidencial já está em curso.

Pouco depois das 21h, com mais de 32% das secções de voto apuradas, o recandidato à eleição, Jair Bolsonaro, liderava com cerca de 51% de votos, contra 49% para o antigo chefe de Estado Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

Os primeiros dados divulgados dizem respeito às regiões Sul e Sudeste, segundo informações do TSE após a primeira volta, alegando que a transmissão dos resultados, recolhidos a partir das urnas eletrónicas, é mais rápida naquelas zonas.

Só depois é que começam a ser contabilizados os votos do Centro-Oeste e, por fim, os boletins dos estados das regiões Nordeste e Norte, zonas que são bastiões do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), do candidato Lula da Silva.

Na primeira volta, Jair Bolsonaro começou por ter mais votos que Lula da Silva e só quando estavam contabilizados três quartos das mesas de voto é que o candidato de esquerda passou a liderar a contagem.

Lula acabou por vencer a primeira volta, mas sem maioria para evitar este segundo turno contra Bolsonaro.

De acordo com Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não há previsão de hora para se concluir a contagem dos votos.

Durante a tarde deste domingo, surgiram denúncias de autocarros bloqueados pela Polícia Rodoviária Federal durante o transporte de eleitores para as urnas em várias cidades do Nordeste brasileiro, um dos redutos de Lula.

Aparte esses incidentes, sobre os quais o TSE já exigiu explicações, a votação decorreu com normalidade no Brasil.

Os mais de 156 milhões de eleitores foram chamados a eleger o próximo Presidente do Brasil nas mais de 570 mil urnas eletrónicas espalhadas por 5.570 cidades do país.

Em Portugal, a contagem dos votos em Lisboa, Porto e Faro já confirmou a vitória de Lula sobre Bolsonaro.

[atualizado às 21h]