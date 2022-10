Polícia bloqueia autocarros de eleitores no Nordeste pró-Lula

Vídeos a circular nas redes sociais mostram postos de controlo da PRF instalados em várias cidades do país, principalmente na região Nordeste, principal reduto do candidato da oposição, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

Silvanei Vasques, diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e apoiante de Jair Bolsonaro, terá ordenado mais de 500 operações rodoviárias este domingo, na zona Nordeste do país – favorável a Lula da Silva -, de modo a impedir com a deslocação de muitos eleitores até às urnas.

À Renascença, o jornalista da UOL Alberto Bombig explica o impacto desta ação policial.

"Isto aumenta a abstenção. No Nordeste Lula é favorito, então [estas operações] aumentam a abstenção, o que teoricamente favorece Bolsonaro."

Bombig adianta que "a abstenção é um caso complicado no Brasil, onde a votação é obrigatória" e destaca que, "se a abstenção for muito alta do lado de um dos candidatos, obviamente isso favorece o outro no processo".

O senador Humberto Costa, que assim como Lula é filiado no Partido dos Trabalhadores (PT), afirmou no Twitter que recebeu várias denúncias sobre a "ação totalmente ilegal" da PRF.

"Eles estão tentando acabar com um dos direitos mais sagrados da nossa Constituição: o voto. É uma ação com objetivos claramente eleitorais. Que o Nordeste vote!", escreveu Costa.