Polícia bloqueia autocarros de eleitores no Nordeste pró-Lula

Inúmeros vídeos circulam nas redes sociais mostrando postos de controlo da PRF instalados em várias cidades do país, principalmente na região nordeste, principal reduto do candidato da oposição Luiz Inácio Lula da Silva.

Entretanto, o juiz e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, convocou o diretor da Polícia Rodoviária Federal para explicar o motivo dessas operações, apesar de a autoridade eleitoral já ter proibido qualquer ação policial que pudesse dificultar o transporte de eleitores.

Silvanei Vasques, diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e apoiante de Jair Bolsonaro, terá ordenado mais de 500 operações rodoviárias este domingo, na zona Nordeste do país – favorável a Lula da Silva -, de modo a impedir com a deslocação de muitos eleitores até às urnas.

"Eles estão tentando acabar com um dos direitos mais sagrados da nossa Constituição: o voto. É uma ação com objetivos claramente eleitorais. Que o Nordeste vote!", escreveu Costa.

O senador Humberto Costa, que assim como Lula da Silva é filiado no Partido dos Trabalhadores (PT), afirmou no Twitter que recebeu várias denúncias sobre a "ação totalmente ilegal" da PRF.

Silvinei Vasques publicou, numa história de instagram, uma imagem da bandeira do Brasil sob a frase "vote 22. Bolsonaro presidente".

Além de explicar as operações nas estradas que estavam proibidas, o chefe da polícia rodoviária brasileira tem sido criticado por ter publicado nas redes sociais uma imagem em que pede o voto em Bolsonaro.

Na noite de sábado, o presidente do TSE proibiu a realização de operações da PRF contra veículos utilizados no transporte público de eleitores para impedir a atuação do órgão em favor de um candidato ou outro.

Além destes incidentes, porém, o dia da votação decorreu normalmente, com poucos problemas registados nas urnas eletrónicas.

Os mais de 156 milhões de eleitores poderão votar até às 17h de Brasília (20h em Lisboa) nas mais de 570 mil urnas eletrónicas espalhadas por 5.570 cidades do país.