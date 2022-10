Deputada pró-Bolsonaro persegue homem com arma de fogo em riste

"Quando ele me empurrou, eu corri atrás dele, disse que ia chamar a polícia e ele tinha que esperar. Ele fugiu, eu saquei minha arma e corri atrás dele para fazê-lo parar. Ele ficou com medo e foi para o bar", contou.

A deputada, a terceira mais votada do estado de São Paulo, garantiu na sua conta no Instagram que a chamaram de "prostituta" e que foi cuspida "várias vezes".

"Fui agredida recentemente, me jogaram no chão. Um negro, usaram um negro, para ir contra mim. Havia várias pessoas. Eu estava saindo de um restaurante e vários homens se aproximaram", disse Zambelli.

A deputada brasileira Carla Zambelli, aliada do Presidente e candidato à reeleição no Brasil, Jair Bolsonaro, perseguiu um homem com uma arma nas mãos, numa rua em São Paulo, no sábado, véspera da segunda volta das eleições presidenciais.

Um outro vídeo que também circula na internet parece desmentir a versão de Zambelli.

Nesse vídeo é possível ver um grupo de pessoas, entre as quais a deputada, no meio da rua, aparentemente no meio de uma discussão com este mesmo homem negro, não identificado.

No meio da discussão, o homem retira-se e começa a andar pela rua, Zambelli tenta ir atrás, mas desequilibra-se e cai. A deputada levanta-se rapidamente e corre atrás dele, juntamente com alguns de seus apoiantes, tendo um deles, que é branco, também uma arma na mão.

É possível ouvir o grupo que acompanhava a parlamentar "bolsonarista" perseguindo o homem negro e ouve-se um disparo cujo autor não é possível identificar.

Depois disto, Zambelli deu uma entrevista a jornalistas brasileiros do portal Metrópoles, da CNN e Bandeirantes, que lhe perguntaram porque estava armada já que uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) restringe porte de armas no país 24 horas antes de eleições.

A deputada respondeu que considera a norma ilegal, pelo que não a obedeceu.