​Costa e Marcelo dão os parabéns a Lula

Lula da Silva ganhou as eleições Presidenciais do Brasil com 50.87% dos votos. E em Portugal as reações não se fizeram esperar. ´

Tanto Marcelo Rebelo de Sousa como António Costa já congratularam Lula pela vitória.

O Presidente da República emitiu um comunicado a felicitar Lula. “Com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados”, escreveu.