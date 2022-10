Com normalidade e de forma ágil. Urnas devem fechar às 17 horas em Lisboa

A votação para as eleições brasileiras que decorre na faculdade de Direito em Lisboa deverá terminar às 17 horas, como previsto inicialmente. Essa é a ideia do Cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Wladimir Valle Filho, que falou com os jornalistas há minutos.

Desta vez está tudo a correr muito bem até agora já votaram cerca de 20 mil eleitores, ou seja, quase metade dos45 mil eleitores inscritos para Lisboa.

“O processo de votação está transcorrendo com absoluta normalidade, não houve registo de qualquer incidente até ao momento. E nós esperamos encerrar as votações às 17 horas. Às 13h28 já não havia fila da universidade", disse.

Wladimir Valle Filho considera que esse é o resultado das medidas tomadas para agilizar o processo e evitar as longas filas do 1º turno, que obrigaram ao prolongamento da votação por mais três horas.

Até ao momento tudo decorreu sem incidentes. Há apenas a registou um problema com uma urna, na sala 21, devido a uma quebra de energia, mas prontamente reparada e sem perda de qualquer voto realizado até ao momento. Estavam todos registados, garante o cônsul.

A votação termina às 17 horas, mas quem estiver dentro do edifício da faculdade de direito ainda poderá exercer o seu direito.

Os resultados da votação em Lisboa deverão ser conhecidos por volta das 19 horas.