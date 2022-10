Rússia suspende acordo de exportação de cereais da Ucrânia

A Rússia suspendeu a participação no acordo que permite a exportação de cereais da Ucrânia, avança este sábado a agência de notícia russa Tass, que cita o Ministério da Defesa.

A decisão foi tomada na sequência de alegados ataques a navios russos na região da Crimeia.

As Nações Unidas estão em contacto com as autoridades russas após relatos de que Moscovo suspendeu a participação no acordo que retomou as exportações ucranianas de cereais e fertilizantes do Mar Negro, adianta a agência Reuters.

“É vital que todas as partes se abstenham de qualquer ação que coloque em risco a Iniciativa de Cereais do Mar Negro, que é um esforço humanitário crítico que está claramente a ter um impacto positivo no acesso a alimentos para milhões de pessoas em todo o mundo”, disse o porta-voz da ONU Stephane Dujarric.

O chefe de gabinete do Presidente ucraniano acusa a Rússia de “chantagem” e de “ataques terroristas inventados” contra as suas próprias instalações, após explosões na península russa ocupada da Crimeia.

“O primitivismo da chantagem russa pode ser visto em tudo. Chantagem nuclear, energia, comida”, escreveu Andriy Yermak, numa publicação divulgada através da rede Telegram.