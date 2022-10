"Mentira". A palavra mais ouvida no último debate entre Bolsonaro e Lula

Debate decisivo entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Nos primeiros momentos Lula da Silva acusa o adversário de não aumentar o salário mínimo no país e diz que os brasileiros estão a sentir essas dificuldades financeiras.



"Durante 4 anos esse homem governou o país e não deu 1% de aumento ao salário mínimo nem a emenda escolar, que hoje é de apenas 36 centavos", afirma o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT).

Segundo Lula da Silva, o povo brasileiro está a sofrer com as dificuldades financeiras e tem "sentido na carne", reforça.

Por seu lado, Bolsonaro acusa o adversário de mentir ao povo brasileiro e lembra que foi um mandato dificultado pela pandemia e pela guerra.

"O mundo todo sofreu na economia e nós não deixamos de lado os aposentados nem o salário mínimo", diz Jair Bolsonaro.

O candidato do Partido Liberal (PL) acusa Lula e deixar os pobres de fora da equação.

Bolsonaro acusa Lula de mentir nos programas eleitorais para ganhar votos dos mais pobres e humildes. "Lula fica mentindo nos programas eleitorais para tentar ganhar votos das pessoas mais desavisadas", afirma.

Bolsonaro diz que Lula leva o "terror para os mais humildes" de medidas que não estão no programa do PL.

Jair Bolsonaro ou Lula da Silva? Os dois candidatos num debate com os últimos argumentos para convencer os mais indecisos.

No domingo, 156 milhões de eleitores vão às urnas. Em cima da mesa a decisão de escolher o próximo presidente do Palácio do Planalto para os próximos quatro anos.



[em atualização]