Marinha britânica investiga acusações de abuso sexual a mulheres em submarinos

O chefe do Estado-Maior da Marinha de Guerra do Reino Unido, almirante Ben Key, afirmou que irão ser investigadas as “desagradáveis” acusações de abuso sexual a mulheres nos submarinos britânicos na última década.

O diário britânico "Daily Mail" publica depoimentos sobre uma “lista de violações” para determinar a ordem em que as mulheres da tripulação seriam atacadas em caso de acidente subaquático, bem como relatos detalhados de abusos, maus-tratos e insultos.

“Estou profundamente preocupado com as alegações de comportamento inadequado no serviço submarino e quero garantir ao nosso povo, e a qualquer pessoa que leia isso, que qualquer atividade que não garanta os altos padrões que a Marinha Real estabelece para si mesma é totalmente inaceitável”, garantiu Ben Key num comunicado.

“Ordenei uma investigação minuciosa. Qualquer pessoa considerada culpada deve assumir a responsabilidade pelos seus atos, independentemente da posição ou estatuto”, acrescentou.

Os depoimentos recolhidos pelo "Daily Mail" asseguram que os abusos ocorrem há mais de uma década, desde que o veto foi levantado em 2011 para que as mulheres pudessem fazer parte da tripulação da frota submarina britânica, que inclui quatro navios Vanguard armados com mísseis nucleares.