Halloween em Seul acaba com mais de 100 mortes após esmagamento em rua

Pelo menos 100 pessoas morreram esmagadas e mais de 150 ficaram feridas, em Seul, capital da Coreia do Sul, durante as festividades do Halloween.

Os números são avançados pelo jornal "The Korea Herald" este sábado.

As pessoas terão sido esmagadas depois de uma grande multidão ter começado a avançar num beco estreito perto do Hotel Hamilton, um importante local de festa em Seul.

Choi Cheon-sik, um funcionário da Agência Nacional de Bombeiros, disse que cerca de 100 pessoas ficaram feridas durante o aumento da multidão na noite de hoje, no distrito de lazer de Itaewon, e que cerca de 50 estavam a ser tratadas por paragem cardíaca, a partir do início do domingo (ainda sábado em Lisboa).