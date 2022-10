Twitter. Elon Musk promete testar os limites da liberdade de expressão

Poucas horas depois de Elon Musk ter dado início a uma nova era no Twitter, o bilionário foi inundado com pedidos de utilizadores com contas banidas e de figuras da política internacional.

A enxurrada de solicitações ressalta o desafio que o presidente-executivo da Tesla enfrenta, ao tentar equilibrar a promessa de restaurar a liberdade de expressão e impedir que a plataforma desça "a uma pasiagem infernal", como prometeu numa carta aberta aos anunciantes, esta quinta-feira.

O ex-presidente norte-americano Donald Trump, que foi permanentemente banido da rede social por incitar à violência na invasão ao Capitólio, de 6 de janeiro de 2021, saudou a aquisição, mas foi parco sobre um eventual retorno da sua conta.

"Estou muito feliz pelo Twitter estar em boas mãos agora e não ser mais administrado por lunáticos e maníacos da esquerda radical que realmente odeiam o nosso país."

Dmitry Medvedev, antigo presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, parabenizou Musk no Twitter.