​Sánchez confunde países e chama Senegal ao Quénia

O presidente Ruto observou que o Quénia está interessado em assegurar oportunidades para os seus cidadãos através de laços bilaterais com Espanha.



Sánchez defende "uma aliança estratégica" com África, tanto de Espanha como da União Europeia (UE), segundo disseram fontes do Governo espanhol esta semana.



O Governo espanhol apresentou no ano passado o plano "Foco África 2023", com o qual tenta marcar um ponto de viragem nas relações com o continente africano e diversificar a sua influência diplomática fora da Europa, tradicionalmente centrada na América Latina e no norte de África.



O objetivo é alcançar uma nova parceria estratégica em que Madrid possa liderar a ação da União Europeia com esta parte do mundo, beneficiando de Espanha "não ser vista como antiga potência colonial" neste continente, segundo as fontes da Moncloa.

O "Foco África 2023" considera como "países âncora" Nigéria, Etiópia, África do Sul; e como "países prioritários" Senegal, Costa do Marfim, Gana, Quénia, Tanzânia, Moçambique e Angola.