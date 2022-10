Meloni reitera apoio de Itália a Zelensky que a convida a visitar país

A nova primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, reiterou esta sexta-feira, numa conversa telefónica com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o apoio de Itália à Ucrânia, e este convidou-a para visitar o país.

Na rede social Twitter, Zelensky escreveu: "Felicitei Giorgia Meloni pela sua nomeação como primeira-ministra de Itália. Tenho esperança numa cooperação mais frutuosa. Abordámos a integração da Ucrânia na União Europeia (UE) e na NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental). Falei-lhe da atual situação no nosso país e convidei-a para visitar a Ucrânia".

Sobre a conversa telefónica com Zelensky, Giorgia Meloni disse que reiterou o total apoio do Governo italiano a Kiev, no âmbito das alianças internacionais nas frentes política, militar, económica e humanitária e para a futura reconstrução da Ucrânia.

A chefe do novo executivo italiano confirmou igualmente o compromisso de Itália de empreender todos os esforços diplomáticos possíveis no sentido de pôr fim à agressão da Federação Russa à Ucrânia, indicou o seu gabinete.

Meloni expressou ainda a esperança de que seja renovado um acordo para a exportação de cereais dos portos ucranianos, um pacto fundamental para impedir uma eventual crise alimentar, acrescentou o seu gabinete.