Lula segue na frente nas sondagens antes do último debate com Bolsonaro

Lula da Silva continua à frente de Jair Bolsonaro nas mais recentes sondagens para a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil. Para esta noite está marcado o último debate entre os dois candidatos.

Os candidatos do Partido Trabalhista, Lula da Silva, e do Partido Liberal, Jair Bolsonaro, realizam o último debate antes das eleições do próximo domingo, esta noite, na TV Globo.

O debate decorre nos estúdios do Rio de Janeiro e será dividido em quatro blocos, dois deles com temas livres e outros dois com temas determinados.

A mais recente sondagem, feita pela Datafolha para a Globo e Folha de São Paulo, continua a dar a vitória a Lula da Silva.

O ex-presidente, que liderou o Brasil entre 2003 e 2011, conta com 49% das intenções de voto, enquanto que Bolsonaro cai para os 44%. A sondagem reuniu as escolhas de 4.580 pessoas em 252 municípios.

Lula venceu as eleições no primeiro turno, que se realizaram no dia 4 de outubro, com 48,4% dos votos, para os 43,2% de Jair Bolsonaro. Sem 50% dos votos, as eleições seguiram para segundo turno.