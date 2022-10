Ucrânia. Unicef doa 340 toneladas para ajudar pessoas na região de Poltava

A Unicef está a entregar um pacote de 340 toneladas de ajuda humanitária à região de Poltava, na Ucrânia. A entrega inclui ajudas médicas e equipamentos para apoiar 35 unidades de saúde, educação, higiene e nutrição.

De acordo com a agência SIR, esta ajuda básica será distribuída a unidades de saúde, abrigos temporários e escolas e entre os mais de 200.000 deslocados internos que se mudaram para a região de Poltava, fugindo de outras regiões mais perigosas da Ucrânia. Muitas dessas pessoas chegaram sem pertences pessoais e agora precisam urgentemente de ajuda básica.

A ajuda humanitária permitirá atenuar rapidamente algumas das necessidades básicas das pessoas que carecem de bens essenciais, como fraldas, assistência médica ou medicamentos.

“A região de Poltava abriga um dos maiores números de pessoas deslocadas, com mais de 200. 000 pessoas que cuidamos como se fossem nossos parentes. Estamos a tentar criar as condições para que se sintam em casa”, disse o chefe da Administração Militar Regional de Poltava, Dmytro Lunin, citado pela agência católica, agradecendo a “todas as organizações internacionais pelo seu apoio em garantir essa assistência”.

As forças russas continuam a bombardear várias regiões da Ucrânia. Segundo o The Guardian, que cita o governador regional Oleksiy Kuleba, terão atingido a região de Kiev durante a noite.

"Os russos aterrorizam a região de Kiev à noite. Temos vários ataques numa das comunidades da região. As equipas de resgate e todos os serviços de emergência estão no local. A eliminação do incêndio e as consequências do impacto estão em andamento”, escreveu Kuleba no Telegram.

A administração da cidade de Kiev emitiu alertas de alarme de ataque aéreo por volta da meia-noite de quarta-feira, pedindo aos moradores que procurassem abrigo.

As forças russas também teriam atingido a cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, no que se acredita ser outro ataque noturno, revelou o presidente da Câmara interino.

O autarca Anatoly Kurtev refere que foi atacada a cidade, bem como sua área circundante, causando um incêndio.