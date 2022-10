Políticas atuais estão a conduzir a Terra a aquecimento de 2,8°C

As Nações Unidas alertaram hoje que as políticas internacionais atuais estão a dirigir a Terra para um aquecimento de 2,8°C até ao fim do século, um resultado que, para o secretário-geral, António Guterres, "lamentavelmente não está à altura".

"Dirigimo-nos para uma catástrofe mundial", avisou Guterres numa mensagem em vídeo, no dia em que um relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) conclui que, longe de limitar o aquecimento global a 1,5ºC ou 2°C acima dos níveis pré-industriais, a forma como os países estão a agir agora, incapazes de cumprir as suas próprias promessas, levará as temperaturas a atingir 2,8°C até 2100.

Se forem cumpridos os compromissos concretos assumidos na última conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP26), que decorreu em Glasgow no ano passado, esta projeção apenas diminui para 2,4 ou 2,6°C até ao final do século, consoante se trate de promessas condicionais e incondicionais, respetivamente, estima o relatório, alertando que atualmente a Terra já está 1,1°C mais quente do que nos tempos pré-industriais.

A menos de duas semanas da COP27, na cidade egípcia de Sharm el-Sheik, Guterres avisou que os objetivos de neutralidade de carbono "não valem nada" sem ações para honrá-los e pediu aos Governos, em particular aos do G20, o grupo das 20 maiores economias mundiais, mas também aos privados e instituições financeiras, para "fechar a lacuna" entre esses compromissos e o que seria necessário para respeitar os objetivos do acordo de Paris.